面對美國經濟不振 機器人大軍壓境之勢趨緩

即使大規模導入機器人，也無法阻止經濟放緩。根據產業組織推進自動化協會 (A3) 編製的數據，北美企業第 2 季大幅削減了高科技機器的訂單。

A3 表示，訂單放緩始於去年底，原因是利率上升和經濟成長放緩，抑制了對新機器人的需求。

鳳凰城塑料射模製造商 ICON Injection Molding 財務長克萊奇 (Nancy Kleitsch) 說，「我們現在甚至不考慮購買機器人。」

與許多生產商一樣，ICON 的業務在新冠疫情期間激增，包括對其用於確診測試的塑料管的需求。但克萊奇表示，對管材和公司其他業務的需求現已降至至少 7 年來未見的水平。

許多其他公司似乎也和 ICON 一樣對機器人猶豫不決。工廠和其他工業用戶、包括電商倉庫和醫療檢測公司，第 2 季訂購了 7697 台機器人，同比下降 37%。第 1 季下降了 21%，去年第 4 季下降了 22%。

疫情期間，機器人銷售蓬勃發展，生產商爭先恐後地使用機器生產急需的商品。事實上，根據 A3 的數據，即使去年底出現經濟放緩，2022 年仍是訂單創紀錄的一年。

但機器人只是企業所需的設備之一，其他支出指標在美國經濟中的表現有所好轉。美國商務部表示，上月除飛機之外的非國防資本貨物訂單增加了 0.1%，代表經濟在第 2 季反彈後，各種設備的投資可能會繼續增加。

A3 總裁伯恩斯坦 (Jeff Burnstein) 表示：「這並不是說我們對自動化感到厭煩。」「但當人們擔心通貨膨脹和經濟時，一切都會受到阻礙，就會延後採購。」

在最近繁榮時期，某些產業似乎對機器人過度投資。例如，由於預計商品需求將持續快速成長，電商公司紛紛建造高度自動化的倉庫。但需求並未大幅成長。伯恩斯坦說，另一個問題是公司因為擔心供應鏈延誤而訂購了太多機器人。

過去幾年推動機器人銷售的因素之一是勞動市場緊張。7 月失業率為 3.5%，接近 50 多年前的水平。但勞工短缺的情況正在緩解。勞工部周二 (29 日) 表示，隨著勞動市場放緩，另一項衡量美國職位空缺的指標在 7 月跌至近 2 年半來的最低水平。

與此同時，機器人繼續滲透到越來越廣泛的工作領域。過去，它們主要集中在汽車廠及其供應商，目前仍然占所有機器人訂單的大宗。但 A3 數據顯示，近年來機器人已經普及到各個領域，從建築工地到醫院和食品加工廠，機器人現在被用來執行諸如在地板上鋪設線路以指導工作人員在哪里安裝牆壁等任務。