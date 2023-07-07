特斯拉催動門市銷售 計劃派機器人Optimus上場

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 計劃利用消費者對旗下人形機器人 Optimus 的強烈好奇心，催動門市銷售。

據美國新聞網站《Electrek》報導，消息人士表示，特斯拉發現，只要 Optimus 出現在展會和會議上，往往能吸引眾人目光。因此，該車廠相信，只要把這款機器人擺在營業據點，就能增加客流量，並提高顧客參與度。

知情人士說，特斯拉已經在中國市場測試這種做法，中國堪稱是特斯拉全球零售表現的「黃金標準」。換句話說，該車廠並未考慮讓 Optimus 在營業據點走來走去，與顧客互動。

值得一提的是，雖然特斯拉第 2 季交車量優於華爾街預期，並再創歷史新高，但北美團隊的交車量並未達標。正因如此，特斯拉正在給北美團隊施壓，希望他們在零售業績上至少能與中國團隊接近一些。而 Optimus 顯然也是提高業績的方案之一。

Optimus 的身高有 172 公分，體重 56.6 公斤，與正常成年人身形無異。這款機器人全身擁有 28 個自由度，就如同人體關節。手部有 11 個自由度，可以更加靈活抓握，且力大無比，可以單手舉起一台鋼琴。

這款人形機器人可以完成行走、上下樓梯、下蹲、拿取物品等動作，也已經具備保護自身和周邊人安全的能力。未來，Optimus 可以做飯、修剪草坪、幫助看照老人，或是在工廠裡替代人類從事枯燥乏味或具有危險性的工作。