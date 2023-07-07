鴻海結盟日本新創TX 量產新世代機器人模型

鴻海 (2317-TW) 宣布與日本機器人新創 Telexistence(TX) 策略合作，將替 TX 量產新一代機器人模型「GHOST」。此外，鴻海與中信金 (2891-TW) 主導的私募基金 HH-CTBC Partnership 也參與 TX 的 B 輪融資，強化合作關係。

鴻海說明，主要看好 TX 未來在日本零售業的商業潛能，並希望透過本次投資強化與 TX 的策略合作關係，而此次合作也符合集團「3+3」的發展策略，未來將在機器人領域持續探索各種不同的發展可能。

TX 也宣布完成 1.7 億美元的 B 輪融資，除了前融資輪次的主要投資者 Monoful Venture Partners、KDDI Open Innovation Fund 和 Airbus Ventures 持續跟投外。還獲得了來自 SoftBank Group Corp.(SBG)、HH-CTBC Partnership(鴻海 Co-GP 基金) 和 Globis Capital Partners(GCP) 等資金支持。

除了跟鴻海策略合作，TX 同時也與 SBG 的子公司 SoftBank Robotic Group Corp.(SBRG)，簽訂戰略業務合作協定，建立全球業務合作，特別是在北美地區加速商業化進程。在此輪融資中，SBRG 及 GCP 也各拿下一席董事。

TX 自 2017 年成立以來，已從小規模機器人的研發和概念驗證階段取得了巨大進展，逐漸在工廠以外的動態環境中部署了數百台機器人，並實現了商業規模的應用。2021 年與日本三大便利店連鎖之一的全家 FamilyMart 展開合作，在 FamilyMart 旗下 300 家店鋪陸續部署機器人。