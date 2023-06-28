亞馬遜機器人計程車Zoox賭城上路測試 朝載客目標邁進

亞馬遜旗下的自動駕駛事業 Zoox 宣布，已經在拉斯維加斯的街道上開始測試自駕機器人計程車，朝最終載客商轉的目標再邁進一步。

根據周二 (27 日) 發布的聲明，Zoox 接駁車從 6 月 16 日起開始在內華達辦公室方圓一英哩的公共道路上接送員工，該款車沒有方向盤、也沒有踏板，內部座位安排為向內對坐的形式，可供最多四人乘坐，最遠每小時可行駛 35 英哩。

Zoox 先前已在加州 Foster 市的道路上，提供員工接駁服務。該公司尚未向民眾提供服務，也不能在任何州收費，藉由拉斯維加斯的測試，將朝商業運轉邁進一步。

多家由科技巨擘支持的新創公司和自駕公司，正在積極爭搶剛起步的自駕叫車市場。例如，Waymo 和通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 為會員提供限定範圍的商業服務，Waymo 在鳳凰城的服務可以向民眾收費，Cruise 在舊金山的服務也可收費。

Zoox 技術長 Jesse Levinson 向路透表示，近期人力增聘 16%，從年初的 1900 人擴增到約 2200 人。他說：「我們正在為商業運轉做準備，因此，加速發展非常重要。」他補充說，今年的員工數預料將維持在接近的成長率。

亞馬遜股價周二收高，上漲 1.45% 至每股 129.18 美元。

Zoox 先前已獲內華達州的機動車輛管理局 (DMV) 授權在公開道路上，測試自駕計程車。技術長 Levison 表示，Zoox 的自駕車不會行駛在拉斯維加斯大道上，但會測試面對交通號誌、開到十字路口的反應，以及測試在時速超過 35 英哩 (約 56 公里) 時的表現。

由於資金取得管道縮減、經濟充滿不確定性，全自動駕駛汽車的發展跌跌撞撞。福特 (F-US) 和福斯 (Volkswagen) 去年秋天宣布把 Argo 人工智慧 (AI) 自駕事業收掉，以聚焦在可以帶來更立即報酬的駕駛輔助技術上。

此外，Alphabet(GOOGL-US) 自駕事業 Waymo 今年已經二度裁員，第二波裁減 137 人。