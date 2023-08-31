方舟伍德：特斯拉是高成長科技股 自動駕駛的毛利率超過80%

電動汽車公司特斯拉 (TSLA-US) 是過去五年表現最好的股票之一，上漲超過 1000%。 Ark Invest 的創建人及執行長伍德 (Cathie Wood ) 是多年來一直看好該公司的人之一。伍德在最新的訪談中強調，人們不該將特斯拉視為汽車股，而應該將它做為高成長科技股進行交易。

雖然特斯拉以其電動汽車而聞名，但它還涉足太陽能、能源儲存、人工智慧等領域，並正在擴大其在自動駕駛和機器人技術領域的影響力。

為此，伍德表示，特斯拉應該像科技股一樣交易，而不是像傳統汽車製造商那樣交易，這是分析師和特斯拉看空者無法理解的。也因此，特斯拉的估值應該要高得多。

她說：「這就是他們犯錯的原因。」

伍德表示，由於特斯拉對人工智慧的定位，它是唯一一家為自動駕駛，設計自己晶片的汽車或科技公司。公司借鑑了蘋果 (AAPL-US) 的做法，蘋果藉由設計一款手機，變成電腦的晶片，而重新定義了手機市場。

伍德說，同樣做手機的摩托羅拉、愛立信、諾基亞與黑莓 (BB-US) 公司，都未能正確地定義市場，而在汽車界其他的公司，也沒能做到像特斯拉那樣的突破。

伍德表示，特斯拉擁有自己的晶片，並進軍自動駕駛汽車領域，對於這家公司未來的估值非常重要。自動駕駛的毛利率超過 80%，考慮到特斯拉整體業務目前 20% 的正常毛利率，這一點很重要。

她認為，特斯拉建構了自駕平台，其利潤類似於軟體商的服務。

這家電動汽車製造商的市值約為 8150 億美元，遠遠高於其他汽車公司。福特 (F-US) 和通用 (GM-US) 汽車的市值都在 460 億美元左右，豐田汽車的市值為 2260 億美元。

此外，特斯拉的股價營收比和本益比也高於汽車行業同行，伍德認為這種情況應該會繼續下去。