分析師：儘管輝達股價才創新高 估值仍然「便宜」

輝達 (NVDA-US) 週三 (30 日) 股價微升 0.98% 至每股 492.64 美元，連兩日收於歷史新高。儘管如此，仍有分析師認為，輝達估值仍然「便宜」。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在給投資人的一份報告中表示，在該公司觀察的一系列 AI 相關股票中，輝達的本益比僅稍高一點。

這位分析師指出，根據 2024 年每股盈餘預估值來計算的話，輝達的本益比僅約 28 倍，稍微略高於 AI 概念股平均的 23 倍而已。此外，從 2024 年成長前景基礎來看，輝達的本益比甚至低於 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 及蘋果 (APPL-US)。

輝達股價今年迄今上漲了 240%，因為市場對其 AI 晶片的需求飆升，輝達首席財務長曾指出，資料中心和 AI 平台的晶片需求非常大，預計明年開始每季的供應量都會有所增加，意味輝達業績一路旺到 2024 年。

隨著 AI 熱持續推升股價，Melius Research 給予該股「買入」評級，目標價為 730 美元，而華爾街平均共識為 643 美元。

Rosenblatt Securities 分析師則將輝達目標價設在 1,100 美元，若達到此水平，市值將升至超過 2.7 兆美元，媲美蘋果的 2.9 萬億美元。

根據 Refinitiv 的數據，在發布第二季財報後，華爾街分析師平均預計，輝達在截至 2024 年 1 月的財年營將達到 530 億美元，幾乎較上一年多一倍。預估該公司淨利將達到 220 億美元以上，然後在下一年達到 350 億美元。目前，華爾街分析師對輝達的股票評級有 56 個「買入」，4 個「持有」，0 個「賣出」。

不過，Tallbacken 資本顧問公司執行長 Michael Purves 則是建議客戶持有輝達「看跌」的短期期權，可望對沖任何市場低迷時的潛在風險。他認為輝達迄今上漲快速，且已有驚人漲幅，因此「回調 20-25% 是完全正常的」。