特斯拉中止6連跌 分析師列舉重要利多

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (21 日) 中止 6 連跌，收盤大漲 7.33% 至 231.28 美元。在此之前，特斯拉連續 6 個交易日累計下跌近 10%，過去 14 個交易日有 13 個下跌，累計下跌 17%。

受債券殖利率上升影響，過去 14 個交易日那斯達克綜合指數下跌約 7%。根據花旗分析師鍾傑夫 (Jeff Chung) 統計，8 月前 2 周，其他電動車業者在中國市場降價 23 次。此外，中國恆大上周申請破產保護，引發投資人對中國經濟健康狀況的擔憂。

券商 Baird 對特斯拉的樂觀看法是股價大幅反彈的一個原因。該券商周一在第 2 季財報季接近尾聲之際發布了「最佳投資理念」清單，分析師卡洛 (Ben Kallo) 將特斯拉列入這份清單。

雖然卡洛承認降價會影響特斯拉的獲利率，但他認為未來幾個月將出現幾個催化劑，包括 Cybertruck 交車、完全自動駕駛 (FSD) 軟體的全面採用、能源業務的持續成長、新市場擴張以及可能舉辦的人工智慧日 (AI Day) 活動。

FSD 是特斯拉的頂級駕駛輔助軟體，隨著 FSD 的改進，在 AI 培訓的幫助下，更多消費者會購買該軟體。 FSD 售價為 1.5 萬美元，還可以採取每月訂閱方式付費。

原型車於 2019 年首次亮相的 Cybertruck 已經做好交車準備，這是特斯拉自 2020 年 Model Y 交車之後的第一款新車型。

今年目前為止，特斯拉的儲能業務表現強勁，今年前兩季該公司配置了 7.5 千兆瓦時的電池儲能系統，同比增加約 280%。

儲能屬於特斯拉的非汽車業務。第 2 季特斯拉非汽車業務營收占總營收的 15% 左右，高於 2022 年第 2 季的 14% 左右。