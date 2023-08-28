特斯拉將首度因自駕功能致死面臨審判訴訟

特斯拉 (TSLA-US) 將首次在法庭上為自己辯護有關其自動駕駛儀駕駛人助理功能故障導致死亡的控訴；這可能是對 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 堅持該技術的重大考驗。

馬斯克表示，自動駕駛能力對特斯拉的財務未來至關重要。他作為工程領導者的聲譽正受到挑戰。在兩起訴訟中，原告指控他親自領導這項失敗技術背後的團隊。特斯拉若勝訴可能會提高對該軟體的信心和銷量；該軟體的每輛車銷價高達 15000 美元。

特斯拉接連面臨兩項訴訟，接下來還會有更多。

第一起民事訴訟定於 9 月中旬在加州法院審理，原告指控 Autopilot 系統導致車主 Micah Lee 的 Model 3 以每小時 65 英里的速度突然偏離洛杉磯東部的高速公路，撞上一棵棕櫚樹並在幾秒鐘之內突然起火。

這件發生在 2019 年的事故從未被報導過，事件導致 Lee 死亡，兩名乘客重傷，其中包括一名被開膛破肚的 8 歲男孩。該訴訟由乘客和 Lee 的後人對特斯拉提出，指控特斯拉在出售汽車時知道自動駕駛儀和其他安全系統存在缺陷。

第二場審判定於 10 月初在佛州法院進行。起因是 2019 年邁阿密北部發生的一起車禍，當時車主班納 (Stephen Banner) 的 Model 3 被捲入一輛 18 輪大型卡車的拖車下方，該卡車匯入主線道，特斯拉的車頂被掀開，班納當場死亡。班納妻子提起訴訟，指控自動駕駛儀未能制動、轉向或採取任何措施來避免碰撞。

特斯拉否認對這兩起事故負責，歸咎於駕駛人失誤，並表示自動駕駛儀在人類監控下是安全的。特斯拉在法庭文件中表示，駕駛人必須注意道路並將雙手放在方向盤上。

該公司強調：「如今道路上還沒有完全的自動駕駛汽車。」

民事訴訟可能會揭示新的證據，證明馬斯克和其他公司主管對自動駕駛儀功能的了解以及任何可能的缺陷。例如，班納的律師在預審法庭文件中辯稱，內部電子郵件顯示馬斯克是自動駕駛團隊的「實質上的領導者」。

馬斯克毫不掩飾自己參與自動駕駛軟體工程，經常在推特上發布他對配備「全自動駕駛」(FSD) 軟體的特斯拉試駕情況。他多年來一直承諾特斯拉將實現自動駕駛能力，但至今仍未能實現目標。

特斯拉在 9 月和 10 月的審判中面臨的風險很高，因為這是今年和明年與 Autopilot 相關的一系列審判中的第一個，而且有人死亡。