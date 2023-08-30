不願輝達專美於前！特斯拉推新超級電腦 馬斯克：我們也是AI領導者

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 是人工智慧 (AI) 股寵兒，但特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 不願令其專美於前，也積極向投資者展示自家汽車公司也屬於 AI 投資。

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 表示，特斯拉周二 (29 日) 推出價值 3 億美元的 AI 運算叢集，該超級電腦將使用 1 萬個輝達 H100 GPU，比全球第三高性能的超級電腦更強大。

特斯拉沒有回應有關該電腦的置評請求。

該消息說明 AI 生態系統正在演變的方式。輝達擁有基本上負責 AI 運算所需的硬體和軟體，特斯拉正使用輝達產品來開發盼望的第一個真正殺手級 AI 應用：自動駕駛汽車。

Schafer 報告中補充：「特斯拉正大幅強化其運算能力，以加速訓練其全自動駕駛技術。特斯拉計劃今年在 AI 訓練上投入 20 億美元以上，接著 2024 年再投入 20 億美元。」

馬斯克曾多次表示，自動駕駛技術將讓特斯拉的價值巨大增長，其願景是靠著足夠強大的駕駛輔助功能軟體，讓所有上路的特斯拉車都能一鍵切換成「機器人計程車」，顧客將以預付方式或繳年費的方式使用該技術。特斯拉也可營運自家的機器人計程車隊。

新 AI 運算叢集將教授軟體，有助於加速開發，也因為使用 AI，所以馬斯克稱特斯拉也是 AI 領導者，並補充說，比起開發類似 ChatGPT 的 AI，開發自動駕駛車的難度高很多。

投資者似乎也理解馬斯克的 AI 雄心壯志，周二特斯拉股價大漲 7.69%，收每股 257.18 美元，遠勝大盤表現。輝達同日上漲 4.2%，收於 487.84 美元。