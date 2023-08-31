全年行情最差的月份來了 美股恐難逃「9月魔咒」

由人工智慧 (AI) 熱潮帶動的美股漲勢，進入 8 月後開始失速，標普 500 指數將寫下六個月最差成績，那斯達克綜合指數更將創今年最大單月跌幅，但期待雨過天青的投資人可能要失望了，因為今年美股很可能重演「9 月魔咒」。

根據 CRFA Research 統計，自 1945 年以來，由大型股組成的標普 500 指數 9 月平均報酬率為 - 0.73%，是一年中最差的月份。對標普來說，這也是跌比漲更常見的唯一一個月分，勝率只有 44%。

對科技股為重的那斯達克綜合指數而言，9 月也不讓人期待，因 9 月是該指數自 1971 年以來，唯一一個報酬率為負值的月份。數據顯示，那斯達克歷年 9 月上漲機率也僅 52%，平均報酬率為 - 0.86%。

CRFA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「從 9 月的績效來看，我們提醒投資人做好準備，因應標普 500 和那斯達克綜合指數 9 月可能令人失望的表現。」

標普 500 和那斯達克綜合指數，自 1945 年以來的各項表現。資料來源：CFRA、標普全球

美股今年狂漲走勢到了 8 月停下腳步，因為最近一連串經濟數據讓人擔憂聯準會 (Fed) 將保持高利率更長一段時間，並引發長天期美債殖利率躍升。

標普 500 8 月迄今下跌近 2%，即將邁向 2 月以來最差表現。道瓊市場數據的資料顯示，美當大型股在 8 月下跌 2% 或更多，9 月報酬率通常會更差。

標普 500 各月份表現，資料來源：道瓊市場數據

而據 FactSet 的資料，道瓊工業指數 8 月目前下跌 1.8%，那斯達克綜合指數則跌 2.9%，為去年 12 月以來最大單月跌幅。

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 說：「8 月看到的股市波動還沒有結束，我們預期 9 月會繼續震盪，因為市場正在對 Fed 過往升息造成的滯後效應定價。」

他認為，股市 8 月的拉回有其道理，畢竟本益比快速攀升，而且 10 年期美債殖利率激升，代表通膨和利率將保持在高點更長一段時間。

大選年前一年的 9 月不見得差

但 Fundstrat Global Advisors 技術策略主管 Mark Newton 有不同看法，他表示，9 月可能不見得像許多投資人想像的差。

自 1935 年迄今，每逢美國總統大選年的前一年，9 月上半個月通常會比下半個月好。同時，雖然 9 月在大選年前一年的報酬率中位數只有 - 0.04%，但平均回報率卻是正值的 0.2%。

Newton 認為今年 9 月股市下跌發生的機率「較低」，因為從技術面來看，股市漲勢應該已經展開。

Newton 指出，首先，股市信心從 7 月底的看多，到最近幾周大幅下滑，這已為 9 月出的股市疲軟提供緩衝。根據每周統計的 AAII 投資人信心調查，看多情緒已經下降，連續兩周低於平均水準。

當市場信心過於充足，可能促使一些投資人採取反向觀點，因為當每股市上的每個人都過於樂觀，通常就是賣出的好時機。如果調查顯示市場信心過於低落，反向投資人反而會預期股市將向上行。

再者，Newton 認為，美元和美債殖利率已經快漲到中期高峰，雖然美債殖利率可能在 9 月初挑戰新高。

ICE 美元指數 (DXY) 上周五漲至 6 月 7 日迄今的糕點，但本周起回落，周三 (30 日) 報 103.09。10 年期美債殖利率上周升至 4.339%，創 15 年來最高水準，但到了周三上午已降至 4.107%。

Newton 說：「整體而言，許多看多因素顯示，當股市低點已進，市場可能在 9 月上半看到股市上漲。」

美股周三小幅收高，標普 500 上漲 0.4% 至 4516 點，道瓊工業指數上漲 0.2% 至 34890.24 點，那斯達克綜合指數則上揚 0.6% 至 14026 點。