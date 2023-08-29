分析師：經歷8月不振 美股9月也好不到那裡去

經過今年火爆開局後，美股在 8 月出現下滑。而歷史證明，投資人在 9 月也可能難以站穩腳跟。

CFRA 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 表示，從歷史上看，9 月標普 500 指數的月回報率為 -0.73%，是 1945 年以來最差的單月平均回報率。

根據數據，自 1945 年以來，標普 500 指數在 9 月上漲的時間不到一半；而那斯達克指數自 1971 年以來平均表現最差的月份也是 9 月。

史托佛在周一 (28 日) 的報告中寫道：「根據 9 月記錄，我們提醒投資人為未來一個月標普 500 指數和那斯達克指數可能出現令人失望的結果做好準備。」

截至周一收盤，美股三大股指 8 月全面下跌。其中道瓊工業平均指數下跌約 3%，標普 500 指數下跌 3.4%，那斯達克指數跌幅最大，達 4.5%。

針對 8 月走勢，Carson Group 首席市場策略師德垂克 (Ryan Detrick) 指出，今年進入 8 月的走勢越好，股市在這個夏季最後一個月的表現就越差。

他表示，9 月出現一些疲軟也是「很合理的」。他說，「9 月不會出現崩盤，絕對不會的。」「但可能正在接近低點，其間出現的一些波濤洶湧的挫敗感是正常的。話雖如此，你可能會認為小小的拉回是正常的，尤其是那些 AI 風潮，而且今年上半年仍有令人難以置信的漲幅。」

隨著 AI 龍頭企業輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 一周發布備受期待的財報，破表的業績引發人們對投資 AI 領域的熱情，股市隨之上漲。但漲勢只持續了一個小時，因為 Fed 官員的鷹派評論令股市承壓。

Fed 主席鮑爾周五 (25 日) 在傑克森霍爾發表講話表示，Fed「準備進一步升息」，之後市場對 Fed 再次升息的押注有所增加。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 Fed 在 9 月會議上升息的可能性接近 20%；在 11 月底會議上升息的可能性為 51%。在傑克森霍爾會議之前，市場預計 11 月底會議之前升息的可能性僅有為 38%。

史托佛表示：「由於 9 月 20 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前存在不確定性，這可能會帶來足夠的擔憂和不確定性，導致市場停滯不前。」

不過，9 月的回跌並不一定意味著股市在 2023 年結束時會遭遇挫折。

正如史托佛強調 9 月 Fed 會議是市場的一個支點一樣，德垂克認為 Fed

已經結束升息，經濟將保持韌性，這兩者都是今年底前的牛市關鍵。

他說，「從歷史上看，第 4 季表現向來強勁。」「什麼會是推動主力？我們認為是經濟，而且不會看到衰退；一旦度過季節性時期，第 4 季可能會相當強勁，不排除股市會創下新高。」