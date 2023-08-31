美商務部長雷蒙多：中國需要改革 否則美企可能停止投資

美國商務部長雷蒙多周三 (30 日) 結束為期四天的訪中行程，在訪中最後一天和上海市委書記陳吉寧會談時透露，外資正逐漸失去耐心，美國企業告訴她，若中國再不改革，可能變得「無法投資」(uninvestable)。

雷蒙多向中國領導官員說明，中國必須有所改革，改善因對公司突襲檢查、不明原因罰款和難以預測官方行為導致日益惡化的情況，否則美國企業可能停止投資中國。

對設法恢復投資人信心、扭轉萎靡經濟的中國政府來說，雷蒙多這番話讓壓力加重。統計顯示，外國企業對中國的信心降到歷史低點，上季的外國投資額大幅下滑。

雷蒙多描述此行「富有成效」，但也透露，她在轉達商業投訴時「毫不留情」。

她透露，行前會晤美企執行長時，聽聞他們今年因為北京擴大實施反間諜法而壓力加重，當局對某些企業進行突襲檢查，並加強資料控管，但有關規則改革的資訊卻付之闕如。

雷蒙多在上海浦東的波音合資企業所在地向記者說：「我的重點是，美國企業需要看到一些行動以解決這些問題。否則他們會認為 (投資中國) 風險過高，也就是我所說的，變得無法投資。」

根據官方數據，中國在 6 月為止一季的外國直接投資 (FDI) 較去年同期暴減 89%。大部分投資案據信是由偽裝成外企以取得稅賦優惠等獎勵的中國企業所假冒的。商業團體則警告，外國企業已經擱置新的支出，等狀態更明朗再決定也不遲。

雷蒙多說，外國企業的「耐心正在流失」，多年來抱怨的科技竊取和官方偏愛中企等問題，在某些方面讓經商環境愈來愈具挑戰性。

中國今年第 2 季經濟成長率為 0.8%，從第 1 季的 2.2% 明顯下滑，折合年成長率相當於 3.2%，是中國幾十年來最疲弱的成績。