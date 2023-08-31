Google將於10月4日舉辦新品發表會 新款Pixel手機和智慧手錶料將亮相

根據 CNBC 周三 (30 日) 報導，Google 將於美東時間 10 月 4 日上午 10 點 (台灣時間晚上 10 點) 舉辦秋季新品發表會，預估新款 Pixel 手機和最新款智慧型手錶將亮相。

Google 將於 10 月 4 日舉辦新品發表會。(圖：Google)

繼去年的 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 之後，Google 將推出 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro。該公司的旗艦安卓 (Android) 使用的是其自研的 Tensor 處裡器。

另外 Google 去年推出首款智慧型手錶 Pixel Watch，10 月的發表會上可能會推出新一代的手錶 Pixel Watch 2。

CNBC 報導指出，Pixel 手機市占不大而且硬體也無法替 Google 帶來可觀的營收。根據 Google 母公司 Alphabet 公布的第二季財報，總營收 746 億美元中 581.4 億美元來自廣告業務，另外 80 億美元則是來自雲端業務。

儘管如此，Google 近年來一直在努力強化其硬體業務，推出 Nest 揚聲器和智慧家居產品、Pixel 手機、平板和手錶。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周三盤中股價上漲 0.84%，每股暫報 135.71 美元。