〈台股盤後〉AI族群高燒熱度退散 大盤上漲96.17點作收

台北股市今 (30) 日大盤出現開高振盪走低走勢，盤中資金對 AI 概念股的狂熱減退，技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 股價表現都虎頭蛇尾，主要在權值股台積電 (2330-TW) 表現穩定。終場集中市場以上漲 96.17 點或 0.58% 作收，成交值 2794.08 億元，目前市場的隱憂在於量能的不足。

今天大盤以 AI 族群及 PCB 類股表現較佳，但資金己向外 PCB、汽車、生技股擴散，台北股市今天早盤開在 16666.33 點，最高 16780.42 點，最低 16666.33 點，收在 16719.82 點，終場以上漲 96.17 點作收，全場成交值為 2794.08 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股最大的問題在於市場量能不足，而今天的指數上漲也只能以小反彈視之；投資人持股仍宜審慎。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤出現開高振盪，預估目前大盤將維持在半年線與季線之間振盪，形成下有撑、上有壓的走勢。

今天台股的權值股台積電走勢強勁，蘋果概念股大立光 (3008-TW) 股價也有起色 AI 伺服器概念的廣達、技嘉 及緯創 (3231-TW) 股價盤中遭遇賣壓大，甚至技嘉開高以平盤作收。

PCB 族群以定穎 (3715-TW) 及敬鵬 (2355-TW)、台光電 (2383-TW) 及聯茂 (6213-TW) 表現較爲強勢。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走勢不振，欣興收平盤，南電及景碩以下跌作收。

貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中缺乏人氣，其中陽明以下跌作收。

8 月 30 日台積電終場以 555 元作收，較昨日上漲 43 元或 0.54%，成交量放大爲 1.5 萬張。