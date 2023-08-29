〈台股盤後〉尾盤漲勢擴大 漲114點收16623點站回5日線

台股今 (29) 日尾盤在台積電 (2330-TW) 等權值股拉抬下，漲勢擴大，收漲 114.39 點或 0.69%，來到 16623.65 點，站回 5 日線，成交金額 2396 億元。櫃買指數則上漲 1.89 點至 209.17 點，成交金額 464 億元。

觀察今日電子權值股，台積電盤中雖然翻黑震盪，但尾盤點火，上漲 3 元或 0.55%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.3%、廣達 (2382-TW) 漲 2.7%，台達電 (2308-TW)、聯電(2303-TW) 也逾漲 1%，不過，鴻海 (2317-TW) 下跌 1.9%、日月光投控也跌 1.3%。

其餘電子股來看，健策漲逾半根、創意漲也近 5%、嘉澤漲超過 4%、南電、華邦電漲 3% 上下。千金股方面，世芯 - KY 漲 3%、大立光、緯穎漲超過 2.5%，創意漲近 5%，但旭隼下跌 2.3%，在高價股中相對弱勢。

傳產族群也各表態，正新法說會報喜，印度、印尼「雙印」產能滿載，下半年營運樂觀，今日大漲 5.5%，其他還有儒鴻 (1476-TW) 漲 3.8%，重返 500 元之上，裕隆 (2201-TW) 也大漲逾半根。