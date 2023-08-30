〈焦點股〉汽車板需求旺季到 敬鵬及定穎續強 健鼎垂淚

汽車板類股今 (30) 日股價持續表現，其中，敬鵬 (2355-TW) 盤中股價走強突破前波高點，並以 39.8 元創 2022 年以來最佳表現，而投信認養股定穎 (3715-TW) 股價也續強以 56.7 元創新高，由於汽車客戶端的訂單相當強勢，有助業績向上攀高。

雖然健鼎 (3044-TW) 今年今 (2023) 年上半年在汽車板的銷售值以 78.8 億元一舉超車敬鵬的 62.28 億元，登上上半年的汽車板銷售冠軍，但股價則因買盤轉向低價股而下跌，最低價探 183 元，盤中市值也跌破 1000 億元大關。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。敬鵬 7 月營收以 14.01 億元改寫今年新高，並呈現月增及年增。

敬鵬去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，盈餘將持續走高，汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年預期業績將表現亮眼。

定穎 2023 年 7 月營收 12.91 億元，月增 0.1%，年增 1.66%，而自結 7 月稅後純益 9900 萬元，年增 1.82 倍，單月每股純益 0.36 元，加計上半年財報的稅後純益 3.32 億元後，前 7 月稅後賺 4.31 億元，累計每股純益達 1.56 元

定穎在第二季汽車板的營收比重占 70%，比第一季提升 1 個百分點，對於下半年的營運，定穎指出，營收目標與上半年持平或增長: 毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，同時，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。