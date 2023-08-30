揚秦設麥味登全台千店目標 明年有新店型登場

連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW)(麥味登) 今 (30) 日召開法說會時指出，目前全台麥味登已超過 800 店，預計最快在 2025 年上半年看到全台千店里程碑，揚秦總經理林麗玲也透露，明年將開出全新店型，並朝健康餐飲和數位生活方向發展。

林麗玲表示，即便原物料價格高漲，目前並未規劃調漲價格，現今麥味登全台總店數達 826 家，炸鷄大獅海內外店數 100 家，REAL 真 Café Bread 則有 5 家，具採購優勢。

展望後市，林麗玲表示，即將推新品牌「涮金鍋」，9 月底試營運，最慢 10 月開幕，為鎖定中平價位的和風涮涮鍋，主要客群設定上班族和家庭客，在直營確定營運模式後，最快明年開放加盟，目標未來在六都均有據點。

而對於既有品牌，麥味登展店以國內為核心，即便經過疫情震盪，展店力道並未變弱，因此，今年以不低於去年總展店數 112 家的速度前進，明年繼續以此速度拓展，最快 2025 年上半年達成全台千店里程碑。

同時，麥味登既有店持續成長中，反映品牌在早午餐市場經營有成，揚秦統計，上半年既有店維持 14% 的高成長，尤其六都的早午餐賣得較早餐好很多。

而「REAL 真 ‧Café‧Bread」不僅是販售麵包，將結合飲品，提供複合咖啡店型態，於明年開放加盟。

至於海外版圖，揚秦以炸鷄大獅作為主要拓展品牌，林麗玲說，與雅茗 - KY(2726-TW) 的合作是借力使力，雅茗在美國當地具配送物流中心，可做到擴充規模的良好支援，接下來將至美國實際勘查，美國首店計畫明年第二季於洛杉磯開出，下半年再開 1 家，採前店後廠模式，在當地取得原物料進行加工製作，力拚 5 年達美國 60 家店規模，採加盟模式。

整體來看，林麗玲透露，明年揚秦會進入全新店型期，朝健康餐飲和數位生活方向發展，只要直營店測試完成，就會開始放加盟大量複製。