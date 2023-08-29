〈台股盤前〉小反彈走勢後 多方正待這「信號」出現再揮強棒

台北股市昨日集中市場大盤收盤指數報 16509.26 點，上漲 27.68 點或 0.17%，對於台股大盤指數攻克 5 日線後，無異爲多頭心中升起小小的太陽，但市場專家指出，大盤昨日的小反彈後，多方正待市場量能增加的跡象出現，再揮出強棒。

國泰證期顧問處協理指出，8 月 28 日收盤指數報 16509.26 點，上漲 27.68 點或 0.17%，技術指標轉正，唯獨成交量能萎縮到 2832.01 億元，如能在今天起量能擴增，將有助於大盤進一步向上彈升。

就今天早晨收盤的美股指數來看，隨著美債殖利率從近期高點下滑，科技股續揚強升，美股道瓊指數上漲 213.08 點，或 0.62%，收 34,559.98 點。那斯達克指數上漲 114.48 點，或 0.84%，收 13,705.13 點。標普 500 指數上漲 27.6 點，或 0.63%，收 4,433.31 點。費城半導體指數上漲 42.22 點，或 1.21%，收 3,537.87 點。

美股科技五大天王以 Meta 領漲。Meta (META-US) 上漲 1.67%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.09%。

費半成分股普遍收高。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.78%

台股 ADR 集體走揚，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.41%。

在市場重大訊息部分，世芯 - KY(3661-TW) 昨日下跌，但是信驊 (5274-TW) 順勢搭上多頭暫放下 AI 改以相對落後的 IC 設計股拉抬列車，股價強漲 8% 收 2,590 元，重返股王寶座。

研究顯示，2023 年上半年的台灣 PCB 製造產值 3511 億元，年減 18.6%，同時，最新預估在下半年電子業旺季效應之下，第三季製造產值季增 19%，全年產值 7693 億元，雖然仍較 2022 年衰退，但衰退幅度縮減爲 16.8%，且明年估將有 8.1% 的成長。

2023 年上半年的台灣 PCB 製造產值 3511 億元，就各類應用中，張淵菘指出，汽車應用占比 14.6%，且業績成長，並以多層板占多數，主要供應鏈包括：敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW)、定穎 (3715-TW)、精成科 (6191-TW)、燿華 (2367-TW) 及泰鼎 (4927-TW)。