中國宣布今起證交稅減半 A股市場大利多！

中國政府周日（27 日）宣布調降股票交易印花稅，為 2008 年以來首次調降，以挽救持續低迷的股市，分析師認為，短期內此舉對提振投資人信心具有立竿見影的效果。

中國財政部、稅務總局周日發布《關於減半徵收證券交易印花稅的公告》，表示為活躍資本市場、提振投資人信心，決定周一起證券交易印花稅減半徵收，從 0.1% 降至 0.05%。

A 股市場的交易費用，主要由佣金、印花稅、過戶費、經手費、證管費五部分組成。按現行收費標準，證券交易印花稅依成交金額的千分之一對賣家徵收，占 A 股交易費用的比率最高。因此，印花稅調整對投資人的信心具較明顯影響。

1990 年印花稅在深圳開徵，當時徵收標準是由賣家繳納成交金額的 6‰。同年的 11 月，深圳市場也對買家開徵 6‰印花稅。

以下是歷年來印花稅調整後上證指數的表現：

1）1991 年 10 月 10 日，印花稅由 6‰下調到 3‰，這是中國證券市場史上第一次調整印花稅。半年後上證指數從 180 點飆升到 1,429 點，漲幅接近七倍。

2）1997 年 5 月 12 日，印花稅由 3‰上調到 5‰。當天形成大牛市頂峰，此後滬指下跌 500 點。

3）1998 年 6 月 12 日，印花稅由 5‰下調到 4‰，調整後首個交易日，滬指收盤勁漲 2.65%。

4）2001 年 11 月 16 日，印花稅由 4‰下調到 2‰，調整後滬指有過一段 100 多點的行情。

5）2005 年 1 月 23 日，印花稅再次下調，由 2‰下調到 1‰。隨後 A 股出現波瀾壯闊的三年大牛市，上證指數在 2007 年 10 月衝上歷史高點 6,124 點，至今仍未打破。

6）2007 年 5 月 30 日，印花稅由 1‰上調到 3‰，這是 1997 年以來唯一一次上調。這項消息導致當日股市重挫 6.5%。

7）2008 年 4 月 24 日，印花稅從 3‰調整為 1‰，激勵滬指收盤狂飆 9.29%，接近漲停。

8）2008 年 9 月 19 日，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，稅率保持在 1‰。當天滬指創下史上第三大漲幅，收盤暴漲 9.45%，兩市個股全面漲停。

東吳國際表示：「一般而言，當市場出現暴漲跡象時，監管層將適度提高印花稅率水準，抑制短期過度投機和市場過熱；反之則調低印花稅率、降低交易成本，以促進市場交易活躍度提升。」

華夏券商 ETF 基金經理人司帆認為，印花稅減半是 724 中共中央政治局會議「活躍資本市場」戰略定調以來最大政策調整，有望有效「活躍資本市場」，提高成交額。

廣發證券則指出，印花稅減半是一個重要政策信號，政府在 2015 年和 2018 年均未下調印花稅，選擇此時說明資本市場的重要性大幅提升，意味著資本市場在穩定經濟社會大局上的責任更加重大。