美股重點新聞摘要2023年08月26日

Fed 主席鮑爾全球央行年會演說：必要時可能進一步升息 暗示 9 月維持利率不變

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (25 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上表示，如有必要，Fed 準備進一步提高利率並打算保持借貸成本在高處，直到通膨率回落到 Fed 的 2% 目標。閱讀全文...

ECB 拉加德：利率將維持在夠高的限制性水準 以壓制通膨

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐洲央行將把利率維持在需要的最高水平，並在通膨回到目標之前，將利率維持在該水平。閱讀全文...

美 8 月密大消費者信心指數終值降至 69.5 一年通膨預期寫 3 個月新高

美國密西根大學周五 (25 日) 公布 8 月最終調查報告顯示消費者信心小幅下滑，原因是汽油價格上漲讓未來一年通膨預期升至 3 個月新高。閱讀全文...

市場看好輝達聲浪正興 郭明錤卻潑了盆冷水

天風國際證券分析師郭明錤周五 (25 日) 在社群媒體平台 X(原推特) 發表自己對輝達與人工智慧 (AI) 供應鏈的看法，在市場一片看好聲浪中給這家晶片設計龍頭潑了一盆冷水。閱讀全文...

睽違四年 傳波音準備向中國交付 737 Max

彭博周五 (25 日) 援引知情人士消息報導，波音正準備四年來首次重啟向中國交付 737 Max 飛機，這項期待已久的突破將有助波音從史上最嚴重的營運危機之一中復甦。據悉，最初的交機將在幾周內進行。閱讀全文...