〈紐約匯市〉鮑爾稱必要時準備再升息 美元持穩 周線連六紅

美元指數周五 (25 日) 持穩，周線連六紅。為確保通膨獲得控制，聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，央行可能需要進一步升息，但也承諾未來會議將謹慎行事。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2%，至 104.19，周線升近 0.6%。

鮑爾 (Jerome Powell) 在懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會上表示，在決定是否進一步收緊政策方面，決策者將謹慎行事，但他也說，Fed 對於基準利率是否已高到足以讓通膨回到 2% 目標，目前仍未有結論。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為整體而言，鮑爾這次的演說沒有像市場擔心的那麽鷹派。「鮑爾的言論缺乏 Fed 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 和歐洲央行前主席德拉吉 (Mario Draghi) 過去演說當中的戲劇性，甚至沒有那麼直接，但我們認為這是好事，當前情況仍不確定，無法傳遞非黑即白的訊息。」

與 Fed 政策利率掛鉤的利率期貨，周五消化了 Fed 在 11 月或 12 月會議上升息的可能性。

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 策略師發布報告，重申其對 Fed 11 月再升一碼，然後明年降息三碼的預期。該報告預估 Fed 首次降息將始於 6 月。

歐元跌近 0.2% 至 1.0793 美元，本周貶 0.7%；英鎊貶逾 0.2% 至 1.2575 美元，為十周低點，周線貶 1.2%。

歐元和英鎊本周因疲軟經濟數據而受打擊，這促使投資人削減對歐洲和英國央行進一步升息的押注。

路透引述八位直接了解情況的消息人士說法稱，由於歐洲央行決策官員對疲軟的成長前景日益擔憂，有關暫停升息的辯論正在升溫。

經濟數據顯示，德國 8 月企業信心連續四個月下滑，且惡化程度超出預期，加劇人們對德國經濟可能在一年內二度衰退的擔憂。

日元依然承壓，美元兌日元升 0.4% 至 146.40 日元，周線貶 0.7%，交易員持續關注日本政府干預匯市的任何跡象。

加密貨幣方面，比特幣小跌 0.1% 至 26,031 美元，處在三日低點。

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