歐元區第2季GDP成長率超過預期 通膨率下滑

歐元區 7 月通膨率下降，最新數據顯示今年第 2 季經濟活動有所回升，但經濟學家仍擔心可能出現經濟衰退。

根據周一 (31 日) 公布的初步數據，歐元區 7 月總體通膨率為 5.3%，低於 6 月的 5.5%。但仍然遠高於歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標。

7 月不包括波動較大的食品和能源價格的核心通膨率維持在 5.5% 不變。凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯寧漢 (Andrew Kenningham) 表示，這將「讓政策制訂者感到失望」。

過去一年，歐元區一直在與高通膨對抗，導致 ECB 全年連續升息以壓低物價。ECB 上周再次升息 25 個百分點，主要利率達到 3.75%。

最初，歐元區的大部分物價壓力來自高能源成本，但最近幾個月食品價格的影響最大。本月，食品、菸酒再次推動通膨；7 月價格上漲 10.8%，但漲幅仍低於前幾個月。

歐元區今年第 1 季 GDP (國內生產總值) 停滯不前。但周一發布的另一份數據顯示，第 2 季經濟成長加速至 0.3%，高於《路透》調查分析師預期的 0.2%。

然而，凱投宏觀的肯寧漢將第 2 季 GDP 數據歸因於法國和愛爾蘭的一次性成長，他表示這「給經濟的潛在實力帶來了誤導性印象」，「這並沒有改變我們對經濟正在走向衰退的看法。」

他說，「如果排除法國和愛爾蘭，GDP 成長率將僅較上季增 0.04%，接近零成長。由於這些因素在未來幾季不太可能重複，且貨幣政策緊縮的影響仍在加劇，我們認為下半年歐元區 GDP 將出現收縮。」

法國和愛爾蘭的經濟在第 2 季展表出相對韌性：前者 GDP 成長率為 0.5%，而後者則成長 3.3%。

ING 歐元區資深經濟學家柯立金 (Bert Colijn) 直指愛爾蘭表現是個異常值，「如果沒有愛爾蘭，經濟成長將會減半。縱觀最不穩定的組成部分，我們認為經濟總體上仍處於停滯狀態。」「從至今為止第 3 季的調查數據來看，未來幾季面臨下行風險。」

西班牙也表現出色，GDP 成長 0.4%。然而，德國在同季表現較弱，未能實現任何成長。