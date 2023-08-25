鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至47.12元，預估目標價為2470元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由48.13元下修至47.12元，其中最高估值50元，最低估值40.35元，預估目標價為2470元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50
|72.41
|90
|最低值
|40.35
|54.85
|66.3
|平均值
|46.34
|63.54
|81.34
|中位數
|47.12
|63.33
|80.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,429,380
|39,316,290
|47,997,620
|最低值
|28,599,000
|31,900,000
|38,208,000
|平均值
|29,192,660
|35,761,250
|42,639,110
|中位數
|29,168,500
|35,404,000
|42,417,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。