習近平出席金磚國家峰會 中媒：有三個關鍵詞

中國國家主席習近平出席金磚國家峰會，並會見多國元首，中媒《人民日報》指出，這些會見可梳理出三個關鍵詞，分別是「金磚」、「非洲」、「中國方案」。

據《人民日報》報導，習近平在周三（23 日）接連會見塞內加爾、古巴、衣索比亞、孟加拉四國領袖，擘畫雙邊關係藍圖，聚焦團結合作大計。這四場會晤至少可梳理出三個關鍵詞。

第一個關鍵詞是「金磚」。

衣索比亞總理阿比在會見習近平時特別提到，希望成為金磚國家，與中國密切在多邊機制合作。

習近平在會見孟加拉總理哈西娜時祝賀孟加拉加入金磚國家新開發銀行。哈西娜說，孟方願同中方深化雙邊關係，加強在金磚國家等多邊機制合作。

第二個關鍵詞是「非洲」。

習近平在 2013 年出訪非洲時提出對非政策理念和正確義利觀。今年中國和塞內加爾是中非合作論壇共同主席國。習近平會見在塞內加爾總統薩勒時強調，當前國際形勢發生深刻複雜變化，中國同非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作。中國支持非盟加入二十國集團（G20），將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲兄弟分享自身發展經驗，建立新時代中非命運共同體。

第三個關鍵詞是「中國方案」。

古巴國家主席迪亞斯 - 卡內爾表示，堅定支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化共建「一帶一路」合作，構建古中命運共同體，在建設各自特色的社會主義道路上攜手前行。

阿比說，高度珍視與中國的友誼，堅定奉行「一個中國」政策，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與「一帶一路」，願借鑑中國治國經驗。

哈西娜總理則祝賀習近平提出「一帶一路」倡議十周年，認為共建「一帶一路」為孟加拉國打開發展新大門。