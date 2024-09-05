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習近平宣布：中國同所有非洲建交國雙邊關係提升到戰略層次

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-05 11:44

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中國國家主席習近平周四上午在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式，並發表主旨講話。（圖：新華社）

中國國家主席習近平周四（5 日）上午在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式，並發表主旨講話，他宣布，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。

習近平指出，經過近 70 年辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最佳時期。面向未來，習近平提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面。


未來 3 年，中方願同非方攜手推進現代化十大夥伴行動，深化中非合作，引領「全球南方」現代化。

中國政府為推動「十大夥伴行動」，未來 3 年，願提供 3,600 億元人民幣額度的資金支持，包括提供 2,100 億元人民幣信貸資金額度和 800 億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於 700 億元人民幣

中方也會鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供支持。

中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括 33 個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家 100% 稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個開發中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。

中方要擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非品質提升計畫」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

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中非合作論壇習近平非洲

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