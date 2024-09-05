習近平宣布：中國同所有非洲建交國雙邊關係提升到戰略層次

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-05 11:44

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中國國家主席習近平周四（5 日）上午在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式，並發表主旨講話，他宣布，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。

習近平指出，經過近 70 年辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最佳時期。面向未來，習近平提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面。

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未來 3 年，中方願同非方攜手推進現代化十大夥伴行動，深化中非合作，引領「全球南方」現代化。

中國政府為推動「十大夥伴行動」，未來 3 年，願提供 3,600 億元人民幣額度的資金支持，包括提供 2,100 億元人民幣信貸資金額度和 800 億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於 700 億元人民幣。

中方也會鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供支持。

中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括 33 個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家 100% 稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個開發中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。