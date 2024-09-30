LG布局智慧生活市場 擴展AI webOS生態系統

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 17:52

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LG 電子日前在韓國舉辦 2024 年 webOS 高峰會，公布其 AI webOS 生態系統的擴展策略和未來藍圖，公司定位逐漸從傳統電子產品製造商，轉型為智慧生活解決方案公司。

LG 已投資超過 1 兆韓元（約新台幣 241.7 億元）強化 webOS 平台，該平台目前為全球 180 多個國家的用戶提供服務，擁有超過 4,000 款應用程式，涵蓋娛樂、健身、教育等多個領域。

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在遊戲領域，LG 與 MediaTek 和 Razer 合作，採用藍牙超低延遲技術，將遊戲控制器的輸入延遲降至 1 毫秒，顯著提升雲端遊戲體驗；此外，LG 推出的 webOS Pay 簡化了平台上的支付流程。

LG 家庭娛樂公司總裁 Park Hyoung-sei 表示，LG 正致力於成為領先的媒體與娛樂平台公司，預計 2024 年，webOS 平台的廣告與服務收入將突破 1 兆韓元，較 2021 年增長四倍。

LG 也積極拓展 webOS 在車載系統、電子看板等領域的應用，LG 推出了 AI Concierge 等智慧功能，通過語音辨識和用戶數據提供個人化服務。