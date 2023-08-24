需求大增 擴廠延後創造短線買點

台股逐步於半年線位置止跌反彈，在輝達財報利多帶動下順利跳空大漲站回月線上方，終結了跌破頸線後持續弱勢整理的空方走勢。而盤面焦點 AI 股人氣依舊，但短線籌碼影響而上下洗刷的情況仍嚴重，因此目前筆者在觀察，以短中波段角度看多，搭配短線逆勢進出是較好的操作策略。

上週分享在高毛利產品領域積極發展，營收獲利得以樂觀看待，同時也搭上正確的南向擴廠趨勢的 3715 定穎投控，一週以來續漲 16.77%，表現相當強勢，顯示跳脫 AI 族群，具營運利多搭配股價走強過高之個股依舊有很大的表現空間。

而在多家廠商南向擴廠的趨勢下，提供相關廠房、設備業務之廠商便有機會獲得更多訂單，今天便來看看 6664 群翊。

群翊主要銷售 PCB(高階硬板、軟板、多層板及 IC 類載板等) 相關設備，產品使用在塗佈、乾燥、曝光及自動化上面為主，是這波 PCB 擴廠趨勢下的受惠者。

今年累計至 7 月營收年增 3.26%，主要因去年基期高，且今年在消費性電子疲弱下不易繳出亮成績，但去年在 IC 載板、封裝、 伺服器、汽車電子等領域上的布局有成效，因此今年得以使營收維持高檔水平，目前在高階 PCB/IC 載板需求仍強，以及南向趨勢所需的設備金額也不低，都是得以維持群翊營運的利多因素。

而上週五法說會上，董事長提及，明年上半年訂單能見度仍佳，但全球景氣尚有很大不確定性，尤其中國復甦力道不明確，但大多中國載板廠都是群翊客戶，因此先前的擴產計畫很可能延後，預期 2024 年營收會持平或小幅增加。在擴產計畫延宕後，下一交易日股價直接以殺一根跌停板，反應明年獲利成長預期下修的利空。

但筆者認為其並非取消擴產計畫，僅是視景氣狀況而調整進度，因此 PCB 設備至少在幾年內需求仍強勁的狀況不會有太大變化，只是先反應明年獲利成長較為平淡，卻有機會在 2025 年後有更多成長動能。

通常此類股價修正應以回檔買點看待，也確實短線止跌後即跟著台股反彈而重新走高；在整體族群已有輪動表現，且個股主要利多大致釋出後，預期短線上再連續創高的動能減少，但有利空壓回或修正整理至中期支撐位置都有值得關注的空間。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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文章來源：永誠資產管理處

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