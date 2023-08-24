〈美股盤後〉輝達財報亮眼 盤後股價噴逾8% 費半勁揚超2% 那指連三紅

市場期待「人工智慧 (AI) 巨獸」輝達盤後發布優於預期的財報，輝達大漲逾 3%，科技股氣勢如虹，美股主指週三 (23 日) 全數收紅，美債殖利率下滑。

道瓊收盤小漲近 185 點，標普走高超 1%，費半勁揚超 2%。那指續揚近 1.6%，連續第三個交易日走升。不負市場眾望，輝達週三盤後公布的最新財報亮眼，其盤後股價噴超 8%，台積電 ADR 盤後股價續揚超 3%。

政經消息，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週五將在懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的央行年會上發表談話，鮑爾本週可能會利用本次演說來揭露聯準會如何判斷是否應該升息，以及如何確定降息時機。

東京電力福島第一核電站將於週四將「核處理水」排放入海，日本將於 17 天內，以稀釋 1200 倍的方式，釋出首波 7800 噸經過處理的廢水，根據計畫，日本至少需要花上 30 年時間來排放約 130 萬噸處理過的核廢水。

俄羅斯發生墜機事件，一架載有 7 名乘客及 3 名機組員的班機在從莫斯科飛往聖彼得堡的途中墜毀，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上，俄國官方已對此事故啟動調查，白宮稱，拜登總統已聽取有關該事件的簡報。

美股週三 (23 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股遭空襲，資訊科技、通訊服務和房地產領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王歌舞昇平。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.95%；Meta (META-US) 上漲 2.31%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.55%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.41%。

道瓊成分股多收高。Merck (MRK-US) 上漲 3.8%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.31%；IBM (IBM-US) 上漲 1.36%；3M (MMM-US) 上漲 1.16%；Nike (NKE-US) 下跌 2.67%。

費半成分股以輝達領軍大漲。輝達 (NVDA-US) 上漲 3.17%；美光 (MU-US) 上漲 2.81%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.55%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.32%；AMD (AMD-US) 上漲 3.57%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 同賀走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。

企業新聞

AI 晶片界一哥輝達 (NVDA-US) 收紅 3.17% 至每股 471.16 美元，其盤後股價噴高逾 8%。輝達週三盤後再度宣布遠優於預期的財報，調整後每股純益為 2.70 美元，營收為 135.1 億美元。

而輝達財測更令人驚艷，針對第三季，輝達預測營收將達約 160 億美元，遠高於華爾街 120 億美元的預期。

輝達週三盤後再度宣布遠優於預期的財報（圖：REUTERS/TPG）

輝達財報發布前，交易者對輝達選擇權投注熱烈，規模超過 1000 億美元，其中 60% 買進買權、對賭其股價續揚。輝達股價今年迄今表現強勁，在那斯達克 100 指數中的權重為 4.3%，在標準普爾 500 指數中的權重為 2.9%。

特斯拉 (TSLA-US) 上升 1.57% 至每股 236.86 美元。德媒報導，特斯拉德國廠在 3 月達到每周 5000 輛的產量目標後，將生產目標在 7 月和 8 月下修至每周​​ 4350 輛，並計畫進一步減少。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.19% 至每股 181.12 美元。摩根士丹利分析師 Erik Woodring 領導的團隊認為，蘋果是最被低估的大型科技股。分析師預期 iPhone 銷售增長、服務營收的加速和毛利率的推動，截至 9 月的該季的財報可能會出現適當的成長，該股將表現出色。

Synopsys (SNPS-US) 走高 2.72% 至每股 448.24 美元。Synopsys 宣布已完成對 PikeTec GmbH 的收購。PikeTec 公司是全球知名的基於模型的嵌入式系統測試工具 TPT 的軟體供應商

投行 Oppenheimer 分析師表示，Netflix 付費節目和廣告收入應比 2022 財年到 2025 財年增加約 40%，Netflix (NFLX-US) 勁揚 3.48% 至每股 427.55 美元，領漲標準普爾 500 指數。

全球快遞業龍頭優比速 (UPS) (UPS-US) 揚升 1.21% 至每股 168.88 美元。UPS 美國員工已同意一份新的五年期勞動合約，化解了可能導致運輸成本飆高的罷工危機。

鋼鐵加工及經銷商 Esmark 週三表態不會競購美國鋼鐵，美國鋼鐵 (X-US) 盤中聞訊跳水，收黑 2.19% 至每股 31.32 美元。

由於鞋業需求放緩和中國經濟復甦腳步趨緩，Nike (NKE-US) 股價連日哀戚，週三再收跌 2.67% 至 98.75 美元，連續第十個交易日下跌，創自 1980 年上市以來最長的連跌紀錄。

數據方面

美國 7 月營建許可月率修正值報 0.1%，預期 0.1%，前值 - 3.7%

美國 7 月營建許可年化總數修正值報 144.3 萬戶，預期 144.2 萬戶，前值 144.1 萬戶

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 47.0，預期 49.3，前值 49.0

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.0，預期 52.3，前值 52.3

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 50.4，預期 52.0，前值 52.0

美國 7 月新屋銷售年化月率報 4.4%，前值 - 2.8%

美國 7 月新屋銷售年化總數報 714 萬戶，預期 70.5 萬戶，前值 684 萬戶

華爾街分析

輝達財報公布前，Northwestern Mutual Wealth Management Company 高級投資組合經理 Matt Stucky 指出：「這就像市場對可能非常強勁的報告如何反應的情緒指標。重點在於輝達在資料中心領域所取得的持續激增需求的前瞻指引。」

deVere Group 執行長 Nigel Green 表示：「如果輝達財報再次出色且財測強勁，將有助於重新點燃近幾週陷入停滯的科技股漲勢。如果輝達財報失利，預計市場會出現短期波動。」

關於鮑爾演說，美國合眾銀行預測：「鮑爾週五將發表平常言論，投資人渴望聽到政策制定者正在關注的細微差別，以尋找通膨路徑的線索，或者鮑爾對美元走強，抑或扣除平均通膨預估年率的『實質殖利率上升』的評估。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主