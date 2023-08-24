巴隆：這4檔股票12個月來翻漲1倍以上 交易價仍比S&P 500便宜

儘管住宅建築和製造業股可能不是最令人興奮的股票類別，但《巴隆周刊》報導，有 4 檔股票去年不僅翻漲一倍，甚至現在交易價格仍較 S&P 500 便宜。

《巴隆周刊》篩選一系列中型股、大型股和超大型股，找出去年漲幅超過 100%、每股交易價格高於 10 美元、本益比低於 19 的股票。相比之下，根據 FactSet 的數據，過去 12 個月，S&P 500 本益比為 22.3。

《巴隆周刊》以上述標準篩選出這 4 家股票：

Builders FirstSource (BLDR-US)

M/I Homes (MHO-US)

Dream Finders Homes (DFH-US)

Modine Manufacturing (MOD-US)

1. Builders FirstSource

過去 12 個月漲幅：113%

每股交易價：約 137 美元

本益比 (P/E)：10.6

總部位於德州的建築材料公司 Builders FirstSource 本月初公布第二季收益高於預期，根據 FactSet，大多數分析師都看好該股，其中 69% 分析師給予「買進」評級，31% 分析師建議「賣出」。

2. M/I Homes

過去 12 個月漲幅：114%

每股交易價：約 94 美元

本益比 (P/E)：5.5

M/I Homes 從事住宅物業的建設和開發，總部位於俄亥俄州哥倫布市。今年 7 月該公司公布的第二季財報輕鬆打敗分析師預期。

執行長 Robert Schottenstein 表示，所屬產業將持續受益於強勁的基本面，包括有利的人口趨勢和住房供應不足，因此未來有能力繼續取得強勁的業績。

3. Dream Finders Homes

過去 12 個月漲幅：142%

每股交易價：約 27 美元

本益比 (P/E)：11.38

Dream Finders Homes 總部位於佛州 Jacksonville，專門在高成長市場設計、建造和銷售房屋。本月初該公司表示，第二季住房建造營收年增 19%，房屋成交均價年漲 9%。

4. Modine Manufacturing

過去 12 個月漲幅：187%

每股交易價：約 46 美元

本益比 (P/E)：13.32

Modine Manufacturing 總部位於威州 Racine，是一家熱能管理產品和解決方案公司。本月初該公司發布第一財季獲利高於預期，並上調對 2024 財年的預期。

摘要

這 4 檔股票，其中 3 檔是房地產領域的小型股票，第 4 檔是汽車產業。這組股票以 Builders First Source 的市值 164.8 億美元最大，其他 3 檔市值均在 30 億美元以下。

就背景而言，Carrier Global (CARR-US) 是供暖、通風和空調產品製造商，也是 SDPR S&P 房屋建商 ETF (XHB-US) 的主要持股，市值約 450 億美元。

這一群可能不是非常迷人，但確實很有趣。