美國房屋轉手率十年最低 今年迄今僅1%易手 

房地產券商 Redfin Corp. 的調查顯示，今年上半年，美國房屋的轉手率掉到至少 10 年最低，凸顯高昂的抵押貸款利率，已讓賣家縮手觀望。

Redfin 在疫情爆發左右開始統計數據，資料顯示，在今年上半年，美國每 1000 戶房屋僅 14 戶易手，較 2019 年同期的 19 戶下降。

全美各地，以北加州、尤其是舊金山灣區的房屋易手率最低，今年上半年每 1000 戶僅 6 戶轉手。從 2019 年到 2023 年，該地區的奧克蘭、聖地牙哥、洛杉磯、薩克拉門托 (Sacramento)、安那罕 (Anaheim) 的周轉率挫跌 30%。

Redfin 代理首席經濟學家 Taylor Marr 說：「抵押貸款利率的快速上升，導致許多想要買房的美國人歷經艱難戰役，他們鎖定庫存，並導致市面上的房屋變得過於昂貴。」

紐澤西州的紐華克 (Newark) 周轉率最高，上半年每 1000 戶有 24 戶轉手，田納西州的納許維爾 (Nashwille) 和德州的奧斯汀 (Austin) 緊追在後。

這份報告檢視全美 50 個人口密集都會區的房屋周轉率，針對數據、各郡紀錄和美國住房及城市發展部 (HUD) 的指數加以分析而得。