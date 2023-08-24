Foot Locker業績黯淡、中國經濟放緩 Nike連跌10日 IPO以來最長跌勢

Nike (NKE-US) 周三 (23 日) 收低約 2.7%，為連續第 10 日收低，創該公司自 1980 年首次公開發行 (IPO) 以來最漫長的跌勢。

被視為一級零售商的 Nike 預計下個月底公布財報，其主要業務是鞋類業務，但該業務數月來一直面臨壓力，其合作夥伴 Foot Locker (FL-US) 周三公布的季度業績慘淡且二度下修財測，導致股價跌逾 28%，如同為 Nike 投資人敲響警鐘。

Foot Locker 將業績不佳歸咎於消費者支出放緩，尤其是他們的目標客群──中低收入群體的支出放緩。

消費者近幾個月已減少在衣服和鞋子等軟商品上的支出，並將資金用於服務和體驗，尤其是 10 月準備恢復繳納學貸的千禧一代購物者。

Raymond James 零售分析師 Rick Patel 指出，美國消費者對開銷越來越挑剔，各家企業已經提出消費者支出轉向服務和體驗的說法，而非流向非必需品。

他提到 10 月恢復支付學貸對需求的衝擊，已因通膨而承壓的消費者在秋季將背負更大的壓力。

Nike 兩大主要躉售合作夥伴 Foot Locker 和迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods) 的運動服銷售緩慢，Patel 認為這也恐對 Nike 股票造成壓力。

迪克體育用品 (DKSUS) 周二公布財報，其營收和獲利 3 年來首次未達標，但鞋類銷售仍然強勁，該類別的「巨大成長」是整體令人失望的財報中一大亮點。

中國宏觀經濟

中國復甦不平衡，可能也令 Nike 股價承壓，因為該零售商約 1/3 業務來自中國，倘若該國經濟放緩，勢必影響 Nike 整體業務表現。

Patel 根據訪查指出，鑑於中國市場出現負面宏觀數據，投資人越來越擔心中國的前景。

根據 7 月公布的數據，中國經濟放緩，零售銷售年率小增 2.5%，但青年失業率卻飆升。

Nike 第四季 (5/31 止) 在中國的營收年增 16% 至 18.1 億美元，高於華爾街預期的 16.8 億美元。當時 Nike 執行長 John Donahoe 表示，「中國消費者明顯回籠，該地區 Nike 和喬丹品牌很強大。」

然而，目前尚不清楚這種成長仍否持續下去，也不清楚 Nike 下回財報是否會改口。