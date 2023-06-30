核心PCE數據今晚揭曉! Nike 獲利不如預期，盤前大跌，Infection AI獲微軟和輝達融資！

一、 美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 17 分)：

道瓊指數：下跌 -6 點，跌幅 -0.02% 至 34347。

那斯達克 100 指數：上漲 49，漲幅 0.32% 至 15149.25。

標普 500 指數：上漲 5.00，漲幅 0.11% 至 4440.75。

【今日總經數據】歐元區通膨、美國個人所得、支出、美國核心 PCE。

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二、美股盤前關注重點

1. Infection AI 獲微軟和輝達 13 億美元融資：

人工智能初創公司 Infection AI 以從微軟 (MSFT.US) 和輝達 (NVDA.US) 獲得 13 億美元的融資，據悉估值將達 40 億美元。

Infection AI 自 DeepMind、谷歌、微軟和 Open AI 挖來的 35 人團隊，已於上個月推出名為 PI 的聊天機器人。公司首席執行長 Mustafa Suleyman 表示，公司大部分的資金將用於增強計算能力以開發更強大的基礎模型。

2. 維珍銀河計劃 8 月第二次商業太空飛行：

太空旅遊公司 維珍銀河 (SPCE.US) 于 6 月 29 日完成首次商業太空旅行飛行。此趟銀河 01 航天器搭乘 3 名人員。公司宣布將展開飛行後檢查和分析，預計下一次商業太空飛行將在 8 月開展，之後每月將安排一次太空飛行。

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