〈財報〉盜竊嚴重 迪克體育用品被迫調降獲利財測

迪克體育用品公司 (Dick’s Sporting Goods)(DKS-US) 周二 (22 日) 宣布，由於零售盜竊事件增多且戶外產品銷售放緩，該公司獲利下降 23%，並大幅調降今年的獲利財測。

對於這家運動服裝零售商來說，迪克百貨的營收和獲利都沒有達到華爾街預期，並宣布削減全球員工人數。該公司股價周二盤前交易下跌約 20%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司第 2 財季表現與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 2.82 美元，低於預期的 3.81 美元

●營收 32.2 億美元，低於預期的 32.4 億美元

該公司截至 7 月 29 日當季淨利為 2.44 億美元，合每股 2.82 美元，而去年同期為 3.185 億美元和每股 3.25 美元。

銷售額從去年同期的 31.1 億美元增至 32.2 億美元。

該公司調降今年的獲利財測，部分原因是它預計「庫存縮水」在好轉之前會變得更糟。這個術語是零售業形容因盜竊或內部問題而損失的庫存。

CEO 霍巴特 (Lauren Hobart) 在財報聲明中表示：「我們第 2 季的獲利能力低於預期，很大程度上是由於庫存縮水加劇的影響，這是一個影響許多零售商的日益嚴重的問題。」「雖然我們調降 2023 年每股獲利預期，但我們對業務的熱情以及對長期成長機會的信心從未如此強烈。」

迪克目前預計今年每股獲利在 11.33 至 12.13 美元，而之前的財測為 12.9 至 13.8 美元。該公司重申同店銷售額成長 2% 的預測，並且不會削減資本支出。雖然本季獲利出現下滑，但該零售商仍預計全年毛利率將較 2022 年增加。

根據 FactSet，這是迪克近 20 年來首次在財報電話會議或新聞稿中提到縮水。與其他零售商上季財報類似，迪克的獲利面臨多種來源的壓力，其中包括戶外類別包括露營設備等耐用品的成長放緩。本季迪克利用促銷活動來清理該類別的庫存。

迪克的獲利率從去年同期的 36% 降至 34%。總裁史塔克 (Ed Stack) 向《CNBC》表示，其獲利率三分之一的降幅來自庫存縮水。

雖然與以往財報相比，上季情況有些艱難，但該零售商仍保持著疫情帶來的收益。與 2019 年相比，其獲利有所成長。當季新開 7 個 House of Sport 門市，並計畫未來繼續開設新店。這些專賣店占地 50000 平方英尺，具有互動性，主要針對運動員客戶群。

為了精簡成本結構並對業務的不同部分進行再投資，該公司周一 (21 日) 在全球裁員不到 1%，主要是客戶支持中心。史塔克表示，此次裁員很大程度上影響了總部職位，占公司職位比例不到 10%。

此次裁員將在下季產生約 2000 萬美元的遣散費，並可能導致額外的 2500 萬至 5000 萬美元的一次性費用。

史塔克警告說，裁員並不是一種節省成本的策略，而是一種重新分配資源的嘗試，「我們將把所有美元重新投資到想要的人才和技術上。」「所以這不是一個削減成本措施。」