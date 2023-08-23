〈財報〉Foot Locker大降財測 歸咎消費者疲軟

Foot Locker (FL-US) 財報顯示其上季銷售額再度下降，並於周三 (23 日) 第二度下修財測，因為厭倦通貨膨脹的消費者在購買鞋類和服裝之前開始三思而後行。

這家運動鞋巨頭調整後第 2 財季獲利符合華爾街預期，但銷售額低於分析師的預期，並且由於促銷和更高的盜竊率，上季獲利率再度下滑。

該公司股價在周三盤前交易暴跌 26%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，Foot Locker 在截至 7 月 29 日當季的表現與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 4 美分，與預期相同

●營收 18.6 億美元，低於預期的 18.8 億美元

該公司上季虧損 500 萬美元，合每股 5 美分；去年同期為獲利 9400 萬美元和每股 99 美分。不計一次性項目，該公司每股獲利 4 美分。

銷售額下降至 18.6 億美元，較上年同期的 20.7 億美元下降 9.9%。

慘淡的上季業績促使 Foot Locker 繼 5 個月前之後再次降低財測。該公司還暫停發放單季現金股利，但董事會最近批准的 10 月每股 40 美分股利不受限制。

這家運動服裝零售商目前預計今年銷售額將下降 8% 至 9%，大於之前預測的下降 6.5% 至 8%；並預計同店銷售額將下降 9% 至 10%，之前的財測為下降 7.5% 至 9%。

該公司將調整後獲利財測從每股 2 至 2.25 美元下修至每股 1.3 至 1.5 美元。

CEO 狄龍 (Mary Dillon) 在財報聲明中表示：「7 月趨勢的確有所疲軟，正在調整 2023 年的前景，以能夠最好地爭取對價格敏感的消費者，同時仍然傾向於推動我們 Lace Up 計畫的戰略投資。」

過去兩季 Foot Locker 被迫依靠促銷來推動銷售，因為其主要中低收入客戶已經減少對鞋子和衣服等非必需品的支出。

這些客戶的大幅縮手對 Foot Locker 的獲利率造成壓力，與去年同期相比下降了 4.6 個百分點。

Foot Locker 表示，「庫存縮水」(Shrink) 也對獲利造成壓力。該公司沒有透露與促銷相比，降價會減少多少利潤。庫存縮水是零售業術語，指因盜竊、損壞或其他方式丟失的商品。

當季同店銷售額下降 9.4%，該零售商將其歸因於「持續的消費者疲軟」和供應商組合的變化。目前尚不清楚哪些供應商或運動服裝品牌出現變化。但 Foot Locker 一直在努力減少對 Nike 的依賴並平衡其供應商結構。

長期以來，Nike 一直是 Foot Locker 銷售的最大推動者，該公司一直在將自有戰略轉向直接面向消費者模式，並且多年來一直在退出批發商角色。

Foot Locker 表示庫存仍然很高，同比增加 11% 達到 18 億美元，但與 2023 年第 1 季相比已有所改善。