〈台股盤前要聞〉東元滿手訂單、新漢機器人報捷 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，東元董事長邱純枝表示，目前滿手訂單，預期明年綠色能源相關營收將維持雙位數成長；工業電腦廠新漢出席自動化展，指出自家協作安全機器人解決方案已經取得台灣、中國二個十年期的大型專案合約。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

〈東元搶綠能商機〉綠色能源滿手訂單 明年持續雙位數成長

東元 (1504-TW) 參與 2023 年台北國際自動化工業大展，針對綠色能源布局，董事長邱純枝昨 (23) 日表示，機電、空調等領域有很多商機，目前滿手訂單，預期明年綠色能源相關營收將持續雙位數成長。閱讀本文...

〈自動化工業展登場〉新漢協作安全機器人方案取得十年大單 衝刺歐美日市場

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌昨 (23) 日表示，目前協作安全機器人解決方案已經取得台灣、中國二個大型專案，且是十年長期訂單，目前還有德國車廠等 10 幾個專案在洽談，看好後續的爆發成長。閱讀本文...

〈弘憶股法說〉網通標案不明朗 下半年展望保守

IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 昨 (23) 日召開法說會，總經理劉彥輝表示，儘管美國正式通過網路基礎建設預算，以及中國新基建標案即將開標，但整體電信標案需求仍不明朗，下半年營運保守看。閱讀本文...

國光生拿下新型流感疫苗預採購標案 最快半年啟動生產

國光生 (4142-TW) 昨 (23) 日宣布，拿下衛福部疾管署新型流感疫苗預購協議採購標案，總金額 7200 萬元。國光生將針對未來可能發生的新型流感病毒株進行研發與製造，並確保台灣在最短時間內可取得疫苗，最快半年就能生產。閱讀本文...

整車廠庫存續朝健康方向走 桂盟預計明年訂單回溫

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 昨 (23) 日出席證交所業績發表會，今 (2023) 年在自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運狀況都不佳，桂盟發言人陳泳仁指出，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。閱讀本文...