〈自動化工業展登場〉新漢協作安全機器人方案取得十年大單 衝刺歐美日市場

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌今 (23) 日表示，目前協作安全機器人解決方案已經取得台灣、中國二個大型專案，且是十年長期訂單，目前還有德國車廠等 10 幾個專案在洽談，看好後續的爆發成長。

林茂昌認為，自動化一定要做到人機協作，這是未來工廠生產的主流，市場潛能規模非常巨大，新漢集團布局開放標準模組話，可以讓機器人跟設備完全相容，未來市場潛力可期。

新漢說明，目前集團在工廠人機協作分成兩塊布局，一種是產線端的協作型安全機器人，已經拿下台灣及中國客戶的大型專案，且是長期訂單，另外也有歐、美日等大廠在詢問。

另一個則是自種移動機器人 (AMR) 及無人搬運車 (AGV)，用在工廠零組件搬運、倉儲物流等，目前在討論中的應用包含電動車、風力發電等工廠。

新漢今年參展「2023 台北自動化工業大展」，以「綠色智造 AI 賦能工業物聯網解決方案」，展出 AI 賦能應用、新世代機器人應用、以及綠色智造數位轉型館等三大主題及九大應用。

林茂昌認為，從過去工業 4.0 談趨勢，到現在產業已走到數位轉型、綠色轉型的浪頭上，因此新漢從 2018 起就布局相關應用，像是半導體 4.0 流程自動化、AI 自助旅館、綠色回收機器人等。