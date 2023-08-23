整車廠庫存續朝健康方向走 桂盟預計明年訂單回溫

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (23) 日出席證交所業績發表會，今 (2023) 年在自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運狀況都不佳，桂盟發言人陳泳仁指出，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

對今年下半年業績走向，陳泳仁指出，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，預計 2024 年的上半年有機會回溫。

桂盟 2023 年第二季營收營收 12.34 億元，毛利率 39.35%，季減 2.67 個百分點，年減 9.08 個百分點，稅後純益 2.2 億元，季減 10.21%，年減 57.8%，每股純益 1.74 元。

桂盟 2023 年上半年營收 25.48 億元，毛利率 40.73%，年減 6.95 個百分點，稅後純益 4.64 億元，年減 54.44%，每股純益 3.69 元。

陳泳仁指出，若由入門款自行車製造角度來看，中國大陸供應鏈自去年起開始調整，不過，今年 7 月已呈現月增及年增的雙增態勢，已有回溫的跡象。

陳泳仁指出，如北美、歐洲及中國大陸市場三大區塊來看，過去全球有三分之二到四分之三的自行車在中國大陸生產，而中國大陸銷售市場原本的基期較低，在新世代生活已由過去的購買硬體轉向體驗生活的騎行，也有助於自行車在中國大陸市場銷售的較佳表現。