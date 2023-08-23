國光生拿下新型流感疫苗預採購標案 最快半年啟動生產

國光生 (4142-TW) 今 (23) 日宣布，拿下衛福部疾管署新型流感疫苗預購協議採購標案，總金額 7200 萬元。國光生將針對未來可能發生的新型流感病毒株進行研發與製造，並確保台灣在最短時間內可取得疫苗，最快半年就能生產。

根據疾管署「112-114 年度新型流感疫苗預購協議」採購合約，國光生除了需要研發新型流感病毒株外，從生產、製造到製程優化，以及臨床試驗計畫與藥證申請都需要定期繳交進度報告。

國光生強調，由於公司為台灣唯一加入 WHO 流感疫苗供應任務的疫苗廠，能在第一時間取得新型流感病毒株，並擁有新流感疫苗研發及生產能力，只要取得新流感病毒株，並完成臨床及法規要求，最快 6 個月內就可逐批生產。

營運長張金全表示，2012 年就加入國際製藥聯盟 IFPMA 全球流感疫苗供應任務組，與 Sanofi、GSK 等 19 個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，會員能參與 WHO 每年季節流感疫苗病毒選株會議，在第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株，與國際大廠經驗交流。

此外，國光生也是 WHO 新型流感防範架構 PIP Framework 的合作夥伴，為台灣唯一加入的流感疫苗廠，對於迅速因應新流感疫情及流感疫苗生產具有優勢。

國光生補充，旗下四價流感疫苗不僅每年供應台灣 5 成以上公費流感疫苗，也已在泰國、中國取得藥證並銷售，今年可望持續透過藥證申請，拓展亞洲市場。

另外，國光生密切關注南半球流感疫苗市場，已有合作夥伴積極洽談中，在北半球流感疫苗生產、銷售基礎上，未來將跨足南半球流感疫苗市場。