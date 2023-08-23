〈弘憶股法說〉網通標案不明朗 下半年展望保守

IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理劉彥輝表示，儘管美國正式通過網路基礎建設預算，以及中國新基建標案即將開標，但整體電信標案需求仍不明朗，下半年營運保守看。

劉彥輝坦言，半導體產業受美中政治貿易情勢變化，區域經濟互相影響，整體下半年市況混沌不明。各應用來看，電腦市場第一季是低谷，第二季略微回升，第三季急單延續，需求有放大趨勢，預估明年第一季會比今年同期好。

通訊市場方面，劉彥輝認為，今年歐美標案需求沒有太大變化，中國標案拉貨也不理想，上半年運營商拉貨動能明顯低預期，下半年也沒有好轉跡象，因此不期待下半年電信標案需求，而市場期待的印度市場則因量體仍小、營收貢獻也不明顯。

不過，寬頻應用受惠過去布局的 FTTR 應用及 10G 網路交換器市場發酵，今年相關業績仍會較去年同期略微成長。

弘憶股在車用領域也有進展，劉彥輝說，今年上半年中國汽車銷量 1300 萬輛，年增 9.3%，其中，新能源車達 380 萬輛，年增 42%，滲透率高達 28%，以公司自身來看，去年上半年車用乙太網晶片出貨達 97.3 萬美元，今年上半年成長至 200 萬美元。

劉彥輝看好，目前公司除知名新能源車品牌客戶外，還有一些品牌方案商如 TBOX/IVI、ADAS 等的開發，也是下半年著重方向。