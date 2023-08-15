〈房產〉太平洋房屋群英匯聚 掌握先機開創新局

太平洋房屋 8 月 15 日於台北台大醫院國際會議中心舉辦全台「2023 店東長群英會」，群英會以「掌握先機、凝聚共識、開創新局、榮耀巔峰」的主題，共召集了加盟店近 200 位店東長齊聚一堂。面對下半年不動產市場變化及未來景氣循環波動，透過群英會總部傳授加盟店成功方程式，改變思維開創新格局，並透過群英會增進店東長之間交流與分享，進而相互學習與成長，總部攜手全台分店，齊心再創榮耀巔峰。

近年來不動產市場受通貨膨脹、全球經濟成長趨緩、及央行信用管制等影響，加上下半年大選擾動、平均地權新制施行等政府抑制炒房政策今年下半不動產市場仍然保守看待，市場以剛性自住買盤為主；根據內政部統計，不動產經紀營業員的從業人數在近兩年內成長了 25%，截至今年 6 月底已突破 6 萬 7 千人創下新高，顯示業內對不動產業的發展潛力仍然看好。加盟店要如何透過總部的資源，改變思維開創新格局，因應市場的競爭與經營環境的挑戰，將會是一門重要的課題。

會議首先由總經理徐福龍向全台店東長分享了核心文化價值的經營管理理念，以及傳遞品牌良善正直文化；會議中由運營總監分享房屋仲介現況，加盟店如何善用總部資訊平台，幫助加盟店更精準開發與銷售，及如何提供消費者良好的服務體驗，真正落實「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，因此榮獲 2023 卓越房仲評比「最佳服務品質獎」，除此之外還邀請到了業界資深師資，與店東長分享店務經營管理實務。

會議最後董事長孫寶國傳授經營心法，孫董事長表示對加盟總部來說，更重要的是，協助加盟店東如何做好店的經營管理，會中分享加盟店如何擴大徵才，以及透過區域聯賣塑造良好的環境，進而幫助加盟店提升業績、改善經營體質，加盟店體質改善了、店東賺錢了，品牌價值自然就會提升。