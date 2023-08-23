〈台股盤前要聞〉康舒車用訂單報捷、世芯-KY躍新股王 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，康舒電動車領域進入收割期，除了日系客戶產品放量，也新增歐系一線車廠客戶；世芯 - KY 受惠今、明年展望樂觀，獲買盤積極買進，成為台股新股王。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

康舒打進歐洲一線車廠新客戶 電動車業務添柴火

電源大廠康舒 (6282-TW) 電動車布局報捷，董事長許介立昨 (22) 日表示，除了日系客戶放量外，接下來可望再新增一家歐系 Tier 1 車廠客戶。至於併購的 ABB 電源轉換器事業，他認為，明年獲利貢獻會較明顯。閱讀本文...

〈焦點股〉世芯 - KY 連兩日攻漲停 躍居新股王

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 法說會後報佳音，明確擘劃未來營運走勢，也接連被多家外資調升目標價，昨 (22) 日開盤即再度鎖上漲停板，達 2380 元，也超車信驊 (5274-TW) 成為新股王。閱讀本文...

漢翔勇鷹號高教機進入交機高峰 拚營收和獲利寫新高

國內航太大廠漢翔 (2634-TW) 昨 (22) 日召開法說會，董事長胡開宏表示，由於三大業務均大有斬獲，今年營收和每股純益均可望寫下歷史新高，其中，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，全年預計一口氣交機 17 架，而 F-16 構改升級案年底順利結案。閱讀本文...

AI 助陣 券商獲利進補 7 月賺 101.27 億元 連 2 個月破百億

AI 點燃台股多頭行情，券商獲利也跟著水漲船高。證交所昨 (22) 日公布 7 月全體券商獲利，單月稅後純益 101.27 億元，連續 2 個月獲利突破百億元，累計前 7 月稅後純益 465.21 億元，年增幅近乎翻倍增長。閱讀本文...

〈大聯大法說〉Q3 營收估季增 4-11% AI 伺服器產品需求暢旺

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (22) 日召開法說會，財務長袁興文表示，第一季是公司營運谷底，第二季需求開始回升，第三季營收估季增 4.7-11%，看好整體下半年略優於上半年， AI 伺服器方面，已開始出貨相關零組件、需求暢旺。閱讀本文...