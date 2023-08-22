漢翔勇鷹號高教機進入交機高峰 拚營收和獲利寫新高

國內航太大廠漢翔 (2634-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長胡開宏表示，由於三大業務均大有斬獲，今年營收和每股純益均可望寫下歷史新高，其中，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，全年預計一口氣交機 17 架，而 F-16 構改升級案年底順利結案。

漢翔說明，民用業務方面，航空產業強勢復甦，自年初以來成功爭取數家國際知名航空大廠的多款暢銷機種零組件合約，可望挹注超過百億營收。

漢翔除了先前發布過拿下美國發動機大廠 10 年長約翰多項發動機零組件 4 年合約，可帶來 370 億元，另於 6 月巴黎航展期間，與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，成功從歐美市場中搶下業務，合約期程至 2032 年，可進帳約 5 億元。

據國際航空運輸協會 (IATA) 最新調查結果，截至 5 月底，相較於疫情前，全球航空客運量復甦達 96%；而據全球兩大民用飛機製造商波音及空中巴士預估 2023-2025 年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準。

長期來看，波音與空中巴士皆預測未來 20 年新機需求超過 4 萬架，將可強力帶動全球民用航空市場成長。

軍用業務方面，漢翔勇鷹號高教機進入量產交機高峰，今年預計交機 17 架，並將依約於 2026 年完成 66 架交機；同時，F-16 構改升級案預計於年底完成 139 架機的性能提升，順利結案。

能源業務方面，漢翔強調，業務量年增 7 倍，台電通霄案廠已進入商轉階段，中油自用發電能源業務案達完工目標，台中廠區的儲能系統第一案場自 2021 年建置以來，每月持續創造穩定營收，沙鹿廠區第二、第三案場則預計下半年上線營運，添成長動能。

漢翔上半年合併營收 194.81 億元，超越去同期的 131 億元，年增 48.4%，稅後純益 12.97 億元，年增 61.75%，每股純益 (EPS)1.38 元。