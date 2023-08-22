〈大聯大法說〉Q3營收估季增4-11% AI伺服器產品需求暢旺

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長袁興文表示，第一季是公司營運谷底，第二季需求開始回升，第三季營收估季增 4.7-11%，看好整體下半年略優於上半年， AI 伺服器方面，已開始出貨相關零組件、需求暢旺。

大聯大預估，以美元兌新台幣匯率 31 元推算，第三季營收約 1640-1740 億元，季增 4.7-11%、年減 8.4-13.7%；毛利率 3.7-3.9%、營益率 1.5-1.7%，雙率與上季相當。

獲利方面，大聯大第二季因中國轉投資子公司在當地掛牌，認列評價利益 20.65 億元，在一次性認列獲利減少下，第三季稅後純益估降至 11.91-15.14 億元，季減 34.7-48.6%，年減 45.2-56.9%，每股稅後純益 0.71-0.9 元。

副總林春杰指出，今年營收估優於 2020 年的 6099 億元，以全年營運走勢觀察，第一季是谷底，第二季需求開始回升，第三季部份需求也延續，不過自從疫情以來，供需急遽變化，坦言今年旺季出現雙位數成長很難，整體上下半年營收比重約 49 比 51 或是 49.5 比 50.5。

不過，林春杰表示，伺服器受惠生成式 AI 帶動 AI 伺服器投資潮，帶動相關零組件需求暢旺，更不乏出現短缺現象。大聯大代理的產品線很多都是獨家供應商，包括 GPU、CPU、Smart NIC 與高速傳輸介面等。

其他產業應用來看，林春杰表示，電腦與消費性電子庫存已調整告一段落，但汽車、工業電子等則在近期開始受庫存調整影響。產品價格方面，部分標準品與成熟製程相關產品因整體市場供過於求，有價格壓力。