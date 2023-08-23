健身產業需求升 柏文明年底前拓點逾10家

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 最新指出，台灣健身產業尚處於成長期，從事付費健身運動的人口滲透率可望持續增長至香港、新加坡水準達 6%，隨著市場需求穩健成長，今年全台總拓點數共 8 家，年底可達 71 家，明年全台續增 9 家至 80 家。

柏文認為，國內潛在健身人口數達 147 萬人，健身人口滲透率 6.35%，潛在健身房市場規模更高達 378 家據點，顯示未來拓點空間仍龐大。

截至 8 月中旬，柏文全台共有 68 個據點，預計年底前將再開出宜蘭縣羅東廠、台中市梧棲廠，以及台中市 A 廠，至明年也將續增近 10 個據點，規模上看 80 家。

柏文強調，相較競爭者擁有更多籌資、購併工具，在高資本支出的健身業中占有優勢，未來將確實掌握市場趨勢，積極擴充據點，力拚提高市占率，樂觀看運動是門好生意。

柏文進一步說明，台灣進入後疫情時期，且逐步邁入超高齡社會，運動成為一門顯學，無論是年輕人追求健美體態、青壯年打造強健體魄、銀髮族保持健康體能，健身房是室內運動的好選擇。

展望後市，柏文除了持續拓展新據，同時，持續整合私人教練資源，開發周邊商品與服務、建立電商平台，並適時推出主題式訓練課程，以掌握健身最新趨勢。