康舒打進歐洲一線車廠新客戶 電動車業務添柴火

電源大廠康舒 (6282-TW) 電動車布局報捷，董事長許介立今 (22) 日表示，除了日系客戶放量外，接下來可望再新增一家歐系 Tier 1 車廠客戶。至於併購的 ABB 電源轉換器事業，他認為，明年獲利貢獻會較明顯。

據了解，康舒原本就打進美系及日系車廠電動車供應鏈，其中，美系車廠客戶今年營收貢獻明顯增加，日系客戶也邁入量產，全年電動車營收將成長 2-3 倍，後續在歐洲新客戶加入下，業務規模可望進一步擴大。

ABB 電源轉換器事業方面，許介立表示，7 月完成合併後已經開始認列營收，但因為有併購過程有法律、行政程序等費用，因此今年來自 ABB 的獲利挹注較不明顯，明年整年度完全貢獻下會比較樂觀。

整體營運來看，許介立表示，第二季已是谷底，第三季可望成長，不過成長幅度並不會太大。他解釋，雖然確實看到庫存去化告一段落，但市場需求恢復沒有想像中那麼快。

許介立今日以 5G 產業創新發展聯盟會長的身分出席年度會員大會，致詞時指出，疫情放緩後，5G 建置慢慢恢復到原本計畫，加上美中貿易戰下，台廠可望成為美國信任的夥伴，將有利台灣 5G 產業在美國電信產業擴大布局。

AI 議題上，許介立認為，AI 將加速 5G 應用的廣度增加，目前 5G 應用非常廣泛，包括展演、體感互動、智慧醫療、智慧交通等，當中又以工廠等場域會較快導入，接著才會推進到公共領域，未來還有 6G、衛星通訊發展。

而近期中國針對 5G 技術專利積極採取法律手段，許介立表示，聯盟將邀請會員集合力量，一起對抗巨人。