美國航空與機師達成勞資協議 薪資和福利大幅增加

美國航空 (AAL-US) 機師批准更優惠的勞工協議，使該航空公司成為第二家與其薪酬最高的工作團隊簽訂新合約的美國重點航空公司。

美國航空工會周一 (21 日) 表示，美國航空的 15000 多名機師將立即加薪 21%，在 5 年合約期間內，薪酬將增加 46% 以上，其中包括 401(k) 提撥款。

在競爭對手聯合航空 (UAL-US) 與工會達成更豐富的初步協議後，美國航空與工會之間的早期協議破裂。但美國航空上個月提高報價。

根據聯合機師協會表示，美國航空的機師中有超過 72% 投票支持新合約，投票率高達 95%。該協議還包括航班表安排和福利方面的改進。

美國航空周二 (22 日) 表示，機師的追溯工資將使其第 3 季損失 2.3 億美元。該航空公司周二將第 3 季單位成本財測上修至較去年同期增加 4% 至 6%，高於之前預測的 2% 至 4%，維持全年財測不變。

由於疫情爆發後航空業面臨機師短缺問題，機師一直向航空公司施壓，要求提供更好的薪酬和工作規則。

美國航空 CEO 伊索姆 (Robert Isom) 發表聲明表示：「這項協議將幫助美國航空立即擴大我們的機師培訓能力，以支持未充分利用的飛機和未來的航程，並為我們的機師提供更多職業發展機會。」

達美航空 (DAl-US) 機師今年稍早時也批准了一項新勞資協議。