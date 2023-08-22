分析師：電商事業仍遭低估 給予亞馬遜「優於大盤」評級

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 可說是線上購物的企業典範，但有分析師認為，該公司核心電子商務業務在華爾街仍然遭到低估，給予亞馬遜「優於大盤」(outperform) 的評級，目標價在 180 美元。

研調機構 Wedbush 分析師 Scott Devitt 將亞馬遜評級設為「優於大盤」，目標價為 180 美元。他認為，儘管與疫情大流行時期相比，亞馬遜的電商業務正面臨著成長減緩的陣痛。但隨著物流效率提升，核心業務未來將更具優勢。

Devitt 也說，亞馬遜其他方面業務也很引人注目。佔據亞馬遜整體營業利益比例約七成的雲端服務事業 AWS 成長已回穩，並且企業客戶也大多都已進行成本優化。

「在我們看來，AWS 處於有利的競爭地位，隨著更多的工作轉移到雲端，以及對生成式人工智慧的需求有望在未來幾年創造相關支出，我們預計 AWS 在中期內將實現可持續的兩位數增長。」Devitt 說道。

2021 年 7 月接替創始人貝佐斯掌舵的賈西在財報會議中也表示：「隨著客戶開始自成本優先轉為新的工作負載部署，我們的 AWS 增長趨於穩定。」

亞馬遜在財報中表示，AWS 的 AI 產品已受眾多客戶採用，包括皇家飛利浦、3M、Old Mutual 和滙豐銀行。

另外，Devitt 也對亞馬遜的廣告業務做出了正向的評價。他認為，有鑑於豐富的交易數據和網站流量規模，該公司是零售媒體網路的主導者。

財報顯示，亞馬遜廣告營收增長 22%，該部門仍是蓬勃發展的業務，因谷歌第二季廣告營收年增率僅 3.2%，以及臉書廣告營收年增 12%，均不及亞馬遜亮眼。