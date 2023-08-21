鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed主席談話 輝達也將公布財報

美股重要看點：

投資人持續評估經濟前景。Zoom(ZM-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.298%。美股期貨週一 (21 日) 上升，道瓊期貨漲 0.36%，標普 500 期貨漲 0.48%，那斯達克 100 期貨漲 0.62%。

美國聯準會 (Fed) 公布主席鮑爾，將在 25 日傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表對經濟前景的演說，將對經濟前景釋出看法，市場預期將釋出未來 Fed 貨幣政策的去向，包括應否進一步升息以應對通膨，或去通膨過程已有所進展，利率可望保持不變。

根據芝商所 CME Fed Watch 數據顯示，隨著通膨速度放緩，市場預期 Fed 9 月利率會議將維持目前利率水準 5.25%-5.5% 的區間，不過仍有 11% 機率認為將進一步升息一碼至 5.5%-5.75%。

美國商業經濟協會 (NABE) 的調查數據顯示，有近 70% 的經濟學家對 Fed 能夠將通膨率降至 2% 的目標而不引發經濟衰退抱持樂觀態度，標誌著自 3 月份調查以來市場情緒出現重大逆轉，先前該調查顯示市場普遍對經濟能免於低迷持懷疑態度。

另外，有近四分之三的受訪者認為，當前的貨幣政策基本正確，高於 3 月份調查的近 60%。近四分之三的受訪者預計今年年底通膨率將超過 3%。此外，約 56% 的人表示，貨幣政策的變化需要 12 到 18 個月的時間才能對經濟產生影響。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 在一份報告中表示，消費者已經花光了疫情期間的超額儲蓄，隨著學生貸款支付在 10 月份重新啟動，消費者支出可能會進一步疲軟，而這只是美股持續下跌的原因之一。其他令人擔憂的領域還包括企業利潤率惡化、高利率以及股票回購計劃激勵措施減少。「定價能力的削弱，加上勞動力成本的上升和利息支出的上升，應該會繼續給利潤率帶來壓力。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

無