調查：近7成經濟學家認為美經濟將軟著陸

美國商業經濟協會 (NABE) 的一項調查顯示，人們對美聯準會 (Fed) 將實現經濟軟著陸的信心正在增強。

調查數據顯示，有近 70% 的經濟學家對 Fed 能夠將通膨率降至 2% 的目標而不引發經濟衰退抱持樂觀態度，標誌著自 3 月份調查以來市場情緒出現重大逆轉，先前該調查顯示市場普遍對經濟能免於低迷持懷疑態度。

另外，有近四分之三的受訪者認為，當前的貨幣政策基本正確，高於 3 月份調查的近 60%。近四分之三的受訪者預計今年年底通膨率將超過 3%。此外，約 56% 的人表示，貨幣政策的變化需要 12 到 18 個月的時間才能對經濟產生影響。

由於通膨正在放緩且就業市場依然堅挺，經濟學家對美國能夠暫時避免經濟衰退或完全擺脫經濟衰退越來越有信心。儘管部分產出現了衰退跡象，但作為經濟主要引擎的消費者仍在消費。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 日前表示，8 月份美股令人失望的走勢，應該只是短期現象，而不是長期趨勢。Hatzius 也重申美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的可能性只有 20%，並表示 Fed 正在接近夢想的軟著陸情景，將有助於股市反彈。

花旗集團 (Citi Group) 先前也將標準普爾 500 指數的年終目標上調了 15%，該行如今認為，美國經濟軟著陸的可能性更高，企業獲利也將會上漲。標普 500 指數至 2023 年年底預估將收於 4,600 點。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 先前則表示，在人工智慧 (AI)、機器等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來 10 年保持強勁增長。他預測至 2024 年底，標普 500 指數有望達到 5,400 點。