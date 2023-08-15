美銀：美國消費者韌性超乎投資人想像

整個 2023 年，美國消費者的表現令華爾街感到驚訝，導至美國經濟出現意想不到的成長水平，並迫使經濟學家延後其衰退預期時間。

美國銀行在周一 (14 日) 的最新報告中表示，雖然有「優於預期」的說法，但市場並未完全反映出這種韌性。

美國銀行經濟團隊最近取消了 2024 年經濟衰退的預測，預計 2023 年消費者支出將成長 2.3%，高於之前的 2.1%；2024 年將成長 1.1%，高於之前的 0.1%。

美國銀行股票和量化策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 認為，這意味著非必需消費品股票的定價應該有所不同。

她在最新報告中寫道：「我們的經濟學家預測會出現軟著陸，但投資人似乎已經做好了應對金融危機式衰退的準備。」「在我們的歷史數據中，無論是多頭基金還是對沖基金，主動型基金在非必需消費品中的相對權重都處於歷史最低水平。」

在報告中，美國銀行將非必需消費品產業 (XLY-US) 的評級從「減碼」調升至「加碼」。

周二 (15 日) 盤前發布的 7 月零售銷售報告預計將顯示成長 0.4%，連續第 3 個月實現年度成長。

富國銀行經濟部上周五 (11 日) 寫道：「經濟活動放緩，而不是徹底收縮，就代表 2023 年上半年支出具有潛在的韌性。」

根據美國銀行的數據，本季至今的財報中，非必需消費品的表現優於其他產業，創本季最大收益。

在另一份報告中，美國銀行股票分析師歐姆斯 (Roberty Ohmes) 和派瑞 (Alexander Perry) 將 Dick"s Sporting Goods (DKS-US) 的目標價從 170 美元提高到 180 美元，同時將 Academy Sports and Outdoors (ASO-US) 的目標價從 75 美元提高到 80 美元。

分析師寫道：「非必需消費品估值的反彈可能會支撐這兩支股票，特別是休閒品牌和零售商在牛市第一年普遍表現出色。」